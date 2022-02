L’arribada de la tempesta ‘Eunice’ al nord-oest d’Europa ha posat en alerta països com el Regne Unit, França, Alemanya i els Països Baixos. Es preveu que les precipitacions aniran acompanyades de ratxes de vent de fins a 140 quilòmetres per hora que ja han posat en un compromís les maniobres d’aterratge i enlairament d’avions als aeroports de Heathrow i Gatwick.

‘Eunice’, provinent de l’Atlàntic, ha tocat terra aquest divendres i es tem que provoqui danys i inundacions. De fet, es considera que és la tempesta més forta registrada en dècades al nord-oest d’Europa.

En concret, al Regne Unit més de 120.000 llars s’han quedat sense energia poques hores després de l’arribada d’‘Eunice’ i el Govern ha recomanat viatjar només si és essencial. Per això s’han començat a cancel·lar molts vols. Concretament, Heathrow n’ha anul·lat aquest divendres almenys 65 i 114 han patit retards, mentre que el de Gatwick n’ha cancel·lat 15 i 67 anaven amb retard.

L’Oficina de Meteorologia britànica ha declarat l’«alerta roja» a Londres, a l’àrea del sud-est anglès, al sud de Gal·les i als comtats anglesos de Devon, Cornualla i Somerset.

Les altres zones del país mantenen també alerta de vents forts, de manera que s’han tancat escoles i suspès serveis ferroviaris. El Govern va mantenir dijous una reunió d’emergència per avaluar els preparatius i va disposar el desplegament de l’Exèrcit a les zones del país que puguin patir inundacions o talls d’electricitat, sobretot al sud-oest d’Anglaterra.

Alerta roja als Països Baixos

Per la seva part, les autoritats dels Països Baixos també han emès l’alerta roja a l’oest de la regió, que engloba Zelanda, Holanda Septentrional, Holanda Meridional, Frísia i Flevoland, així com la zona del mar de Wadden. A la resta del país s’aplica l’alerta taronja excepte a la província de Limburg, a la frontera amb Alemanya i Bèlgica. Aquesta situació ha provocat la cancel·lació de vols i la paralització del trànsit ferroviari, així com el tancament d’algunes escoles i centres de vacunació en gran part de país.

Les companyies ferroviàries han paralitzat aquest divendres al migdia el trànsit de trens nacionals i internacionals, tot i que l’horari reduït per tempestes s’ha aplicat des de primera hora. La majoria dels autobusos funcionaran durant el dia, segons els transportistes regionals, però es comprovarà si és segur utilitzar la carretera de cada ruta.

El trànsit aeri també s’ha vist afectat per la tempesta i l’aerolínia neerlandesa KLM ha indicat que hi haurà una «operació molt limitada» per a la companyia a l’aeroport Schiphol d’Amsterdam, de manera que s’esperen cancel·lacions –ja sne ’han comunicat 295– i retards en els vols. A més, tots els serveis de tren han quedat suspesos.

Inundacions i cancel·lació de trens

El nord de França també està en alerta per ‘Eunice’ i divendres al matí la tempesta ja havia provocat onades de quatre metres a Bretanya. Cinc departaments han activat l’alerta taronja per forts vents i inundacions, ja que les ràfegues han arribat als 110 quilòmetres per hora a Cap Gris-Nez, al nord-oest, i podrien superar els 140 quilòmetres per hora a la costa. No obstant, els serveis i línies del tren d’alta velocitat cap a París no s’han vist especialment afectats, de moment, tot i que a la capital francesa hi ha una vaga de transport que afecta milions de persones.

A Alemanya, el servei meteorològic nacional ha emès una advertència de nivell quatre –la més alta– sobre algunes parts del nord-oest del país. Berlín, Hamburg i Hannover es troben sota l’alerta immediatament inferior. Els trens cap a les àrees costaneres del nord han sigut cancel·lats, mentre que el servei entre Hamburg i Hannover funciona amb una hora de retard.

També s’espera que la tempesta ‘Eunice’ es dirigeixi cap a Dinamarca, on els trens circularan a un ritme més lent, i el pont de Storebaelt, un dels més llargs del món, segurament s’haurà de tancar durant la nit, segons ha advertit el seu operador.

D’altra banda, a Bèlgica, les autoritats han aconsellat als ciutadans que limitin al màxim els seus moviments. A més, el trànsit ferroviari està interromput i moltes escoles han reduït la jornada.