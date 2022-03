El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules en l’ambient atmosfèric a tot el territori català per una nova arribada de pols africana.

L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental. Nivells moderats La mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dia d’ahir van ser superiors al valor de 50 μg/m³ en nou estacions de mesurament, quatre de les quals de la Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric, corresponent a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui a qualsevol punt del territori, donat que es preveu que la situació d’intrusió de pols d’origen africà, que ha donat origen a la situació, s’intensifiqui. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà diàriament si cal mantenir l’avís preventiu, activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l’avís preventiu. Algunes recomanacions La Generalitat recomana a la ciutadania: Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta, escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

Prioritzar el transport públic.

Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).

Utilitzar el cotxe compartit.

Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

Regular la climatització de les llars, baixant la temperatura del termòstat.

Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, com llenya o biomassa, evitant-ne purgues i arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.