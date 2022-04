La neu ha caigut aquest diumenge a punts inesperats. Ha precipitat a la costa, en punts com Sitges o Barcelona, on aquest matí les mínimes eren superiors als 5ºC. Com és possible?

Segons ha informat el Meteocat a través de les xarxes socials, aquest fenomen es produeix quan hi ha precipitació i per sota de la isozero l'ambient és molt sec. Com que l'aire per on cau està molt sec el floc de neu se sublima.

Per sublimar-se el floc treu la calor d'ell mateix, conseqüentment es refreda i, per tant, no pot començar el procés de fusió encara que la temperatura ambient sigui superior als 0°C. Per això arriba en forma de neu i no en forma de pluja tot i que la temperatura sigui clarament superior a 0 ºC.