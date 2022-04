La Catalunya Central desperta amb glaçades. Després del temporal de neu que ahir va deixar nevades a cotes baixes del país, Catalunya arrenca dilluns amb més estabilitat però amb temperatures més baixes de l'habitual per a un mes d'abril. A primera hora tornem a trobar glaçades a gran part de l'interior, malgrat que a moltes zones la temperatura és més alta que ahir.

Les temperatures han estat especialment baixes a alts punts de la regió central. A Puigcerdà els termòmetres marcaven -6,7ºC a les sis del matí; a Gisclareny, -6,4ºC, a Guixers -5,8ºC i a la Seu d'Urgell -5ºC.

A la comarca del Bages molts municipis han despertat per sota dels 0ºC. Segons dades publicades pel Meteocat, els municipis bagencs més afectats pel fred han estat Cardona, on a les sis de la matinada els termòmetres marcaven -1,7ºC i Sant Salvador de Guardiola, on la temperatura a la mateixa hora era de -0,9ºC.

Més fred feia a Solsona, on a primera hora la mínima se situava en els -2,9ºC. La resta de capitals de comarca han despertat per sobre dels 0ºC: 0,6ºC a Moià, 0,8ºC a Manresa i 1,2ºC a Igualada.

Desactivada l'alerta per nevades

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dilluns l'alerta del pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat). Segons ha informat Protecció Civil, el telèfon 112 ha rebut 73 trucades des de diumenge a la tarda. A hores d'ara ja no hi ha cap carretera afectada. Precisament diumenge a la tarda va quedar tallada durant unes hores la circulació per la carretera C-16, a l'altura de Cercs (Berguedà), per la nevada que hi queia.

Tot i que encara s'esperen alguns núvols sobretot al matí i al sud, així com a la tarda al Pirineu, el sol s'imposarà a bona part del país. Durant el dia la mínima serà similar o lleugerament més alta a la meitat sud del territori. A la regió central se situarà per sota dels zero graus. La màxima serà lleugerament més alta en general i rondarà els 14ºC.

El pronòstic a set dies vista ens marca que tindrem una setmana amb una temperatura cada cop més suau i, de moment, no s'espera l'arribada de pertorbacions actives.