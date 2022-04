Després d’uns dies gairebé estiuencs, una massa d’aire fred procedent de latituds altes provocarà a partir d’aquest dimarts un «brusc i important» descens tèrmic, que es veurà reforçat per la formació d’una borrasca al Mediterrani amb inestabilitat i pluges. La

Una gota freda (DANA) serà la culpable d’aquest canvi brusc de temps típic de primavera: d’una situació d’estiu es passarà a una de clarament hivernal «amb temperatures més pròpies de finals de febrer i començaments de març», ha avançat Rubén del Campo, portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Aquest dimarts mateix augmentarà la inestabilitat a gairebé tot Catalunya amb pluges fortes al nord, al centre i a l’est, sense descartar nevades a la muntanya a l’extrem nord-est (Vall d'Aran), per sobre dels 1.400 metres al final del dia. Al sud, a la zona de l'Ebre, s'esperen fortes tempestes.

A la resta de l'Estat, l’Aemet ha activat l’avís groc (risc) a Aragó i Castella-la Manxa per fortes pluges, i a La Rioja i Castella-la Manxa, per nevades.

Del Campo ha detallat que les temperatures es desplomaran amb «una baixada notable i fins i tot extraordinària», amb 10 graus menys al nord i al centre peninsular; a capitals de província com, per exemple, Valladolid passaran de 24 graus aquest dilluns a 12 graus aquest dimarts; Burgos, de 18 a 8 graus, i Madrid, de 26-27 graus a 16.

Pluja generalitzada, dimecres

Per al dia 20 d'abril es preveuen precipitacions gairebé generalitzades per la borrasca, que poden ser fortes o persistents en un ampli entorn de Castelló, Tarragona i est d’Aragó, sense descartar Múrcia i Alacant, i aniran acompanyades de tempestes ocasionals en àmplies zones de la Península, com les Balears, l’Estret i Alborán. La cota de neu començarà el dia als 1.800 metres i baixarà fins als 1.400.

Dijous serà «un dia de transició entre la borrasca mediterrània que se’n va i una borrasca atlàntica que arriba» a les costes de Galícia, així que, aquell dia, són probables pluges febles a Galícia, que s’aniran estenent a zones pròximes.

A partir de divendres, –ha assenyalat Del Campo– les pluges s’estendran ja per tot l’oest i centre del país i probablement es mantingui la situació d’inestabilitat i pluges al llarg del cap de setmana.