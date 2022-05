Manresa i Serrateix registren les temperatures més altes en un mes de maig dels últims 38 anys

La massa d'aire nord-africà que s'ha establert a la península en els darrers dies ha deixat empremta a la Catalunya central. Les estacions manuals (XOM) de Manresa i Serrateix han registrat aquesta setmana les temperatures més altes en un mes de maig dels seus trenta-vuit anys de dades. La capital del Bages superat amb un valor de 37,4 ºC els 35,6 °C que van notar-se el 23 de maig de 1986, mentre que la del Berguedà ha batut amb 33 °C els 30 °C que va marcar el 30 de maig de 2001.

Per una altra banda, dissabte diversos municipis de la regió que formen part de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) i que compten amb més de 25 anys de dades també van arribar a valors insòlits en les seves sèries de maig. Sant Salvador de Guardiola i Organyà, que recullen valors des del 1996, van arribar als 38 °C i els 35,8 °C respectivament. La Seu d'Urgell i la Quar, que registren els temperatures també des del 1996, van arribar a 35 ºC i 34,7 ºC en el mateix ordre. Finalment, a Pinós, on hi ha informació des del 1995, els termòmetres van marcar 35,5ºC. Aquestes dades, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, permeten concloure que la calorada registrada en els darrers dies sigui la més important de les últimes dècades.

Les mínimes també pugen

Les mínimes també han estat més caloroses de l'habitual. De dijous a diumenge, 31 de les 152 estacions de la XEMA amb més de 10 anys de dades van mesurar la temperatura mínima diària més alta en un mes de maig. Entre elles a les comarques centrals aquesta situació s'ha donat a la de Montserrat - Sant Dimes, que compta amb informació des del 2003 i que diumenge va registrar una mínima de 22 °C. A l'Anoia, la de Panadella, amb informació des del 2008, va notificar 18,5 °C aquest dissabte. Les estacions berguedanes de la Quar i Gisclareny, que comptabilitzen dades des del 1996 i el 1999, van quedar-se diumenge a 17.9 °C i 16.1 °C cadascuna.

Les cerdanes del Cadí Nord-Prat Agiló i Malniu, amb informació des de 2003 i 1999, els termòmetres no van baixar dissabte dels 14 i 13,9 °C respectivament. En últim lloc, a l'estació solsonina del Port del Comte els valors no van descendir dels 13,3 °C.

38,5 ºC, la més alta registrada a Catalunya en un mes de maig

Fins ara, la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig va ser de 38,2 ºC a Vinebre (Ribera d'Ebre), el 12/05/2012. Aquest diumenge aquest valor es va superar a diversos sectors del prelitoral i de ponent, arribant a establir una nova màxima amb els 38,5ºC de Castellbisbal i Anglès.