Protecció Civil ha alertat l'alerta del pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les zones que es veuran més afectades són les de la meitat est i el terç sud del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les pluges podran anar acompanyades de tempestes, calamarsa i pedra. A més, Protecció Civil està fent seguiment de l’Avís de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) per possibles crescudes i avingudes en barrancs i lleres del sector oriental de la conca del riu Ebre.

Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil ja s’ha fet arribar aquest avís a tots els municipis afectats, i s’ha demanat que es faci el tancament preventiu de tots els guals i punts inundables que hi hagi.

La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat molta precaució en la mobilitat, evitant desplaçaments en moments de tempestes i no circulant per les zones que es puguin veure afectades, així com en activitats a l'aire lliure.

Des de Protecció Civil es recomana també evitar aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables i no creuar rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.