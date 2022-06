El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha llançat un avís d’alerta per onada de calor per a la majoria les comarques de Lleida i algunes de la Catalunya Central, arribant fins i tot al nivell 5 d’una escala de 6, en les de Ponent.

Aquesta alerta per risc de calor extrema comença dilluns a les 12.00 i s’allargarà, com a mínim, fins dimecres a les 18.00. No és descartable que es llancin nous avisos, ja que segons els models meteorològics actuals, és probable que aquesta onada de calor s’estengui fins a finals de setmana.

Dimecres, el pitjor dia

Dilluns les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i el Solsonès entren en risc alt per calor –nivell 4 en una escala de 6– des de les 12.00 a les 18.00. De cara a dimarts s’afegeixen les comarques de l’Alt Urgell i el Pallars Jussà.

Però serà dimecres quan la canícula es deixarà notar amb més virulència. En risc molt alt –nivell 5 de 6– se situaran les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i el Solsonès. Es mantindran en risc alt l’Alt Urgell i el Pallars Jussà, afegint-se a aquest nivell d’alerta tres comarques de l’interior: l’Anoia, el Bages i el Berguedà.

Aquest diumenge, gairebé a 40ºC

Ja aquest diumenge hem pogut notar el rigor de les temperatures extremes d’una onada de calor que tot just acaba de començar.

Un total de 150 de les més de 180 estacions meteorològiques que integren el sistema del SMC han publicat registres per sobre dels 30ºC que s’han repartit per tot el territori català, ja sigui a la costa on s’ha arribat als 33,5ºC de Barcelona, el pic dels 33,2ºC de la pirinenca Sort, els 37,7ºC en una localitat tan de l’interior de Catalunya com Artès, els 33,3ºC a l’extrem sud d’Ulldecona o els 30,7ºC de Portbou, ja gairebé tocant a França.

En qualsevol punt de Catalunya s’ha notat l’augment sensible de les temperatures, però, com està sent habitual, on més s’ha disparat el mercuri ha tornat a ser a les comarques de l’interior de Lleida amb alguns registres que ja estan coquetejant amb els 40ºC.

Ha sigut el cas dels 39ºC de Lleida i també a Artesa de Segre, o els 38ºC registrats a Solsona i Albesa. I la previsió és que aquesta tendència es refermi els pròxims dies.