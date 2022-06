Onada de calor: Els termòmetres superen els 35 graus a la Catalunya central

L'onada de calor comença a fer-se notar a la Catalunya central aquest dilluns. Tot i que els valors més alts s'esperen per aquest dimecres, diverses les estacions automàtiques (XEMA) de casa nostra ja han superat el llindar dels 35 graus en les darreres hores, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Artés, Oliana, Solsona i Sant Salvador de Guardiola encapçalen la llista de les localitats amb valors més tòrrids.

A Artés i Oliana han arribat als 35,8 graus, mentre que, a Organyà els valors s'han quedat dues dècimes per darrera, amb 35,6 graus. Per sota, a Solsona i a Sant Salvador de Guardiola, els termòmetres han marcat els 35,5 graus. Encara que una mica menys intensa, a Lladurs també han notat l'onada de calor amb una màxima de 35 graus.

Ja per sota dels 35, amb 34,4 graus, Castellnou del Bages i Òdena també s'ha fet un lloc entre els municipis que més xafogor han passat aquest dilluns. Entre les estacions de casa nostra que han registrat pics més alts hi ha La Seu - Bellestar (33,9 graus); Das (33,7 graus) i Guixers (32,3 graus). Cap de les esmentades ha entrat en la llista de les màximes del país, que s'ha registrat a Lleida amb 37,4 graus. Les estacions manuals (XOM) a mitja tarda encara no comptaven amb aquestes dades.

Avís per calor

Aquest dilluns encara no hi ha cap avís per Situació Meteorològica de Perill, fet que canvia aquest dimarts, jornada en què hi ha avís per calor a gran part de la província de Lleida. De les comarques de cobertura d'aquest diari, hi ha perill alt a l'Alt Urgell i al Solsonès. Dimecres, segons el Meteocat, el risc s'estendrà i serà molt alt en aquestes dues comarques i a l'Anoia i el Bages.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per onada de calor ⚠



➡ Llindar que es pot superar: onada de calor

➡ Grau de perill màx. 6/6 pic.twitter.com/9shzeVafL0 — Meteocat (@meteocat) 13 de junio de 2022

El meteoròleg berguedà, Aleix Serra, explica a Regió7 que l’onada de calor pot portar temperatures pròximes als 40ºC al pla de Bages, el Baix Berguedà i en zones baixes del Solsonès, on es poden superar els llindars de risc per calor del Meteocat. Tot i ser valors extraordinàriament elevats, Serra veu difícil que es puguin superar els registrats a finals de juny del 2019. Aleshores, a Artés es van assolir 43,6ºC (la segona més alta de Catalunya), a Sant Salvador de Guardiola 42,9ºC, a Castellnou de Bages 42,5ºC, i a Manresa 42,4ºC. «Si hi ha algun rècord serà absolutament insòlit», assegura Serra.