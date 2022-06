L'onada de calor a Catalunya arriba avui al seu dia àlgid. Les temperatures, que ja van començar a pujar diumenge passat, segueixen a l'alça aquest dimecres a la regió central. Sis municipis de les comarques de l'àmbit del Regió7 es troben aquest matí entre les poblacions amb els termòmetres més disparats de tot el país. Tots ells han superat els 37ºC a les 12:30 hores.

Es tracta de Sant Salvador de Guardiola (38,9ºC), Òdena (38,37ºC), Artés (37,9ºC), Cardona (37,8ºC) i els Hostalets de Pierola (37,2ºC).

Les capitals de comarca també registren valors disparats a primera hora del migdia. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, els termòmetres de Manresa se situen al voltant dels 37ºC a les 12h. A la mateixa hora la temperatura a Igualada s'elevava a 35,4ºC i a Moià a 32,8ºC.

Més de 25ºC a primera hora de la matinada

Aquesta matinada, les comarques centrals han despertat amb els termòmetres al voltant dels 25ºC. La temperatura màxima s'ha registrat a Montserrat, on la temperatura s'ha elevat fins als 30ºC a les 7:30 hores. El compte de Twitter del parc natural ja va advertir dimarts de l'elevat risc d'incendi que viu la zona i va demanar una sèrie de precaucions per a tots els visitants.

Molta prudència davant aquest episodi de calor!



⚠️ El risc d'incendi és molt elevat.

⚠️ Molta precaució en activitats al #medi #natural.

❌🔥 No encenguis foc al bosc.

❌🧨 No llencis pirotècnia a menys de 500 m del bosc.

❌🚬 No llencis deixalles ni burilles a terra. pic.twitter.com/8XHcgvwYHB — PN Montserrat (@PNMontserrat) 14 de junio de 2022

Altres punts de la Catalunya central amb valors destacats a primera hora del matí han estat el Santuari de Queralt, amb 27,1ºC, Lladurs, amb 25,8ºC, i Pujalt, amb 25,5ºC.

Ahir el Servei Meteorològic de Catalunya ja va ampliar l'avís per calor a la província de Lleida i a bona part de la regió central. En conseqüència, el sector agrari va acordar aturar la sega de cereal a primera hora de la tarda en aquelles zones de secà més directament afectades per l'episodi de perill d'incendi a causa de l'onada de calor. Especialment, a les comarques del Solsonès, l'Anoia i el Bages.

Temperatures que fregaran els 40 graus

La calor no dona treva fa enfilar els termòmetres per sobre dels 40 graus a punts de la província de Lleida. A la Catalunya central, faltarà poc per arribar-hi. De fet, l'avís per calor ja s'estén a totes les comarques de cobertura d'aquest diari, excepte a la Cerdanya. El Solsonès i l'Alt Urgell tenen avís de perill molt moderat per calor, mentre que el risc és alt al Bages, el Berguedà, l'Anoia i el Moianès.