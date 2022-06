El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha ampliat al Prepirineu l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules PM10. Aquest avís està activat des de dimarts passat a 40 municipis de la Zona de Protecció Especial de la conurbació de Barcelona i des d'aquest dijous a Ponent. La mitjana diària dels nivells de PM10 durant aquest dijous va ser superior al valor de 50 micres per metre cúbic en quatre punts de mesurament, dos dels quals a Ponent i un al Prepirineu, com a conseqüència de la intrusió de pols africana que acompanya l'onada de calor. La previsió és que els nivells es mantinguin elevats i es pugin tornar a superar aquests valors durant aquest divendres.

Els municipis de la Zona de Qualitat de l’Aire Prepirineu afectats són Àger, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, les Avellanes i Santa Linya, la Baronia de Rialb, Bassella, Camarasa, Castell de Mur, Castellar de la Ribera, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Lladurs, Llimiana, Llobera, Odèn, Oliana, Os de Balaguer, Peramola, Pinell de Solsonès, Ponts, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Talarn, Tiurana, Tremp i Vilanova de Meià. Aquest avís comporta indicar en els panels lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat, informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic, notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos, i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents. Aquest any s’han produït fins a 11 situacions d’intrusió de pols de l’Àfrica, cinc de les quals han provocat l’activació d’avisos preventius.