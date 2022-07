El Govern ha alertat aquest dimarts sobre l’onada de calor que està previst que comenci dimecres i es prolongui, com a mínim, fins diumenge i amb alta probabilitat que s’estengui fins i tot alguns dies més. «No és una onada qualsevol», va advertir la portaveu de l’Executiu, Patrícia Plaja. «A l’interior se superaran els 41ºC, mentre que a la costa oscil·larà entre els 30ºC i els 35ºC».

Es preveuen dues grans pujades en els termòmetres. La inicial, la de demà i, després, una altra entre divendres i dissabte. Per tot això, el Govern, a més de reiterar els consells habituals en aquests casos, que passen per evitar l’exposició i l’esforç físic en les hores centrals del dia, així com una correcta hidratació, ha activat, en el seu nivell més alt, el pla de salut sobre altes temperatures, el Pocs (pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut).

«Caldrà tenir especial atenció a les comarques de Lleida», va assenyalar Plaja, que va comunicar que la resta del territori es trobarà en un risc moderat.

Més enllà dels efectes sobre la salut, Plaja també va recalcar el risc màxim d’incendi en què es troben les superfícies forestals a Catalunya.

Reunió a la Moncloa

Quant a la reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès, a la Moncloa, a les 11.30 de divendres, Plaja va acceptar que «no hi ha gaires expectatives» atesa la fredor de les relacions des de l’eclosió del ‘Catalangate’. Els punts que s’abordaran són «l’actual situació de les relacions entre els dos governs; les garanties exigides pel Govern sobre al fet que no tornaran a ser espiats i la desjudicialització del conflicte». Ni rastre de la que va ser una habitual exigència d’Aragonès fins no fa gaire, és a dir, la transmissió de tota la informació (també la classificada) sobre Pegasus del Govern central a la Generalitat