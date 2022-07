El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'arribada d'un episodi de xàfecs que afectarà demà bona part de Catalunya. Les pluges podrien ser intenses i anar acompanyades de tempesta i calamarsa.

El Meteocat preveu precipitacions que poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts a la Catalunya Central, especialment a punts de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Alt Urgell i Cerdanya.

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dj. 00:00 TU a 24:00 TU



➡ Dv. 12:00 TU a 18:00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 pic.twitter.com/a3lpLn6Ygs — Meteocat (@meteocat) 27 de julio de 2022

Així, tan demà dijous com divendres, si teniu previst fer activitat de muntanya a Catalunya, caldrà sortir preparats per la possibilitat de tenir pluja de forma intermitent, fins i tot puntual, però que localment pot ser intensa i amb tempesta. Cal sortir, doncs, equipats amb el material impermeable i amb el calçat adequat per si ens enxampa un xàfec que podria deixar-nos xops, i ser conscients que es pot produir alguna ratxa forta de vent, i a cotes altes, algun període de boira densa. Atents a alguna crescuda local de torrents o barrancs.