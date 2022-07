Protecció Civil ha activat l’Alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) per l’episodi de pluja intensa previst per avui, amb especial afectació a la Catalunya Central.

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dv. 06:00 TU a 24:00 TU



➡ Possibilitat de precipitació superior als 20 mm / 30 min. o als 40 mm / 30 min. (segons la comarca)



➡ Grau de perill màx. 🟠 4/6 pic.twitter.com/4brd3NYajv — Meteocat (@meteocat) 29 de julio de 2022 Segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveu un episodi de precipitacions intenses que podrien superar els 40 l/m2 en 30 minuts. Les zones del litoral i el prelitoral queden fora de l’avís de precipitacions. Consells preventius Es recomana a la ciutadania molta precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades aquest episodi de precipitacions, que coincideix amb l’operació sortida de les vacances d’estiu. De la mateixa manera, cal extremar les precaucions, també, en les activitats a l’aire lliure. Eviteu aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no creuar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants. Tingueu ben presents els consells davant fortes pluges que podeu trobar a interior.gencat.cat/inundacions Fins a 74 mm d'aigua acumulada Els xàfecs amb tempesta van ser ahir els protagonistes a diversos sectors del país. L'episodi de temps violent va deixar fins a 74 mm a Calaf. A l'Anoia, l'aigua també va descarregar amb força a la Panadella (38,4 mm), la Llacuna (37,2 mm) i Òdena (20,4 mm). Alhora, les precipitacions d'aquest dijous han fet que l'Observatori de Pujal, que compta amb 19 anys de dades, registri el juliol més plujós de la sèrie, amb 50,8 mm. Per comarques, al Bages destaquen els 38,5 mm de Sant Salvador de Guardiola. Al Solsonès, els ruixats van ser intensos a Pinós (40,7 mm), a Lladurs (36,7 mm) i Guixers (27,4). Ahir dijous 28 de juliol els xàfecs amb tempesta van ser protagonistes a diversos sectors del país.

Destaquen els 74 mm de Calaf (#Anoia) i els 57,8 mm a Santa Coloma de Queralt (#ConcadeBarberà).

En alguns casos van anar acompanyats de calamarsa o pedra. #XRAD #XEMA #XOM pic.twitter.com/F4hzDmAnVv — Meteocat (@meteocat) 29 de julio de 2022 Més de 15.000 llamps Durant la jornada d'ahir, a Catalunya van caure 15.002 llamps núvol-terra, dels quals 6.473 ho van fer a terra ferma, segons ha explicat el Servei Meteorològic de Catalunya al seu compte de Twitter.