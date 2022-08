Després d’una setmana amb diversos avisos per mal temps, Catalunya travessa amb alts i baixos l’inici del mes d’agost. Així doncs, aquest dilluns el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent i per intensitat de pluges, que afecta especialment el Solsonès. Es tracta de l'única comarca amb el nivell de perillositat més elevat (6/6). A Navès ja s'han registrat fins a 24,5 mm de precipitació acumulada en mitja hora. A l'Alt Urgell destaquen els 38,1 mm caiguts en mitja hora a Organyà, a l'Alt Urgell.

El Meteocat també ha posat en avís per temps violent moderat el Berguedà i el Bages. En aquestes comarques de la Catalunya Central podrien caure en les pròximes hores pedra de més de 2 cm de diàmetre i es podrien produir ràfegues fortes de vent de més de 25 m/s, així com tornados i esclafits. Així mateix, les comarques del nord-oest de Catalunya tenen una alerta per intensitat de pluges moderades. ⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues pic.twitter.com/TxD84aTi9S — Meteocat (@meteocat) 1 de agosto de 2022 La previsió va acompanyada de precipitacions sobretot en punts del Pirineu i del Prepirineu, al nord de la Depressió Central i a Ponent, d’intensitat entre feble i moderada, localment fortes, i acompanyades de tempesta i puntualment de calamarsa. Localment les pluges seran abundants.