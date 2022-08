Divendres molt plujós a la regió central. L'episodi de ruixats que ha afectat la zona del Prepirineu en els darrers dies s'estendrà demà a tot Catalunya. A partir de les dotze del migdia, s'espera que les precipitacions arribin, de forma intensa, a les comarques del Bages, l'Anoia, el Moianès i el Berguedà.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per intensitat de pluja que afectarà punts de l'interior del territori, com Manresa, Vic o Igualada. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta, calamarsa i ratxes fortes de vent. El Meteocat ha avisat que en les comarques afectades pel temporal es podrien produir precipitacions superiors als vint litres per metre quadrat en mitja hora. L'episodi de xàfecs intensos començaria a les 12 hores i es podria allargar fins a mitjanit. L'alerta també afectaria les comarques del Prepirineu i el litoral del país.

Temperatures a l'alça

Els ruixats no minvaran la xafogor. S'espera que les temperatures màximes durant la jornada es mantinguin al voltant dels 34 graus arreu del país, tot i que a les comarques centrals els termòmetres podran arribar fins als 37ºC. Les mínimes s'alçaran durant la jornada i se situaran entorn dels 20ºC a la regió central. La calor sufocant, entre 3 i 10 graus per sobre del normal en aquesta època, persistirà de dia i de nit almenys fins dimarts que ve, 9 d'agost, i és possible que durant la segona meitat de la setmana vinent tornin a pujar els termòmetres.

➡ Dv. 12:00 TU a 24:00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6 pic.twitter.com/F0tWGENcKH — Meteocat (@meteocat) 4 de agosto de 2022

Una setmana passada per aigua

Catalunya travessa amb alts i baixos l’inici del mes d’agost. Al llarg de la setmana, el temporal ha deixat quantitats d'aigua destacables a punts del Pirineu i Prepirineu. Dilluns, a Navès es van registrar fins a 24,5 litres per metre quadrat en mitja hora. A Organyà, en van caure, 38,1 mm. Durant la jornada de dimecres, es van acumular 52 litres per metre quadrat a Castellar de n'Hug - Clot del Moro.