A punt de deixar enrere una altra curta treva en aquesta successió de pics, episodis i onades de calor, Espanya torna a endinsar-se en una nova fase de temperatures extremes que mantindrà els termòmetres en els seus màxims de l’any en la primera setmana d’agost.

Coincideix aquest repunt de les temperatures amb la fase del calendari en el qual meteorològicament fa més calor. Aquest lapse temporal amb la canícula en el punt més àlgid va de la segona quinzena de juliol a la primera d’agost.

I a partir d’aquesta premissa, i agafant les dades recopilades per l’Aemet del període 1991-2020, la web especialitzada en informació meteorològica eltiempo.es ha calculat quin és el dia més calorós de l’any a Espanya.

Aquest dia en què la temperatura arriba al rècord és el 6 d’agost amb una temperatura mitjana de 24,3ºC i una temperatura màxima de 30,7ºC a escala estatal. I empesa per aquesta canícula diürna, la matinada següent, la del 7 d’agost, es converteix en la nit més calorosa amb una temperatura mínima pròxima als 18ºC. Tot i així, això no significa que aquest sigui el dia més calorós a totes les localitats on l’Aemet té instal·lada una estació meteorològica, sinó que és el càlcul que fa eltiempo.es de la màxima resultant en fer la mitjana amb totes les dades recopilades aquest dia.

Per posar un exemple, mentre a l’estació meteorològica que l’agència estatal té a Girona també és el 6 d’agost el dia més calorós, a Barcelona ha passat un parell de dies abans.

I fins i tot, altres localitats arriben a la seva cota màxima en els termòmetres molt abans –Vigo, el 14 de juliol– o bastant després –Bilbao, el 27 d’agost.