La pluja torna a instal·lar-se a Catalunya aquest dimecres després d'uns dies de treva. Els primers xàfecs arribaran a última hora de la tarda a la zona nord-est del país, on hi ha avís de perill moderat per pluges intenses. Entre les comarques on el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'alerta només hi ha una de l'àmbit de cobertura d'aquest diari, l'Alt Urgell.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ De dc. 18:00 TU a dj. 18.00 TU.



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts.



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6. pic.twitter.com/mUACqrTaMX — Meteocat (@meteocat) 23 de agosto de 2022 Ja dijous, el temporal s'estendrà, deixant més de la meitat del país amb avís per perill moderat per intensitat de pluges. En aquest cas, la precipitació es farà notar entre les 12 i les 18 h. L'alerta s'ha estès a totes les comarques de cobertura de Regió7 excepte al Moianès. Pel que fa a les temperatures, per una banda, dimecres els termòmetres es mouran entre els 20 i els 35 graus a Manresa; els 18 i els 34 a Igualada; els 19 i els 31 a Moià; els 17 i els 32 a Solsona i Berga; els 13 i els 28 a Puigcerdà i els 15 i els 33 a la Seu d'Urgell. Per l'altra banda, dijous oscil·laran entre els 20 i els 33 graus a Manresa; els 20 i els 33 a Igualada; els 21 i els 30 a Moià; els 18 i els 29 a Solsona; els 18 i els 30 a Berga; els 15 i els 26 a Puigcerdà i els 16 i els 31 a la Seu d'Urgell.