El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu xàfecs intensos, que podran superar els 20 l/m2 en 30 minuts a tot Catalunya i especialment a les comarques centrals, vallesos i comarques gironines aquest dijous a la tarda. Per aquest motiu, Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla Inuncat fins la nit.

De cara al vespre, les tempestes es concentraran sobretot a la meitat sud del territori. Les pluges podran anar acompanyades de tempesta i fenòmens de temps violent (fort vent, calamarsa, esclafits o tornados).

De fet, durant la nit passada – entre les 10 del vespre i les 5 de la matinada – els Bombers han atès més d’una vintena d’avisos a la comarca del Segrià relacionats amb el temporal. Cap persona ha resultat ferida i s’ha intervingut en caigudes d’arbres i elements no estructurals a la via pública.

Protecció Civil recomana a la ciutadania molta precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades per aquest episodi, i també en les activitats a l’aire lliure. En aquest sentit, avisa que cal evitar aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no creuar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.