El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ja havia previst xàfecs intensos, que podrien superar els 20 l/m2 en 30 minuts a tot Catalunya i especialment a les comarques centrals, vallesos i comarques gironines aquest dijous a la tarda. Per aquest motiu, Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla Inuncat fins a la nit. Tal com es pot veure en el vídeo que acompanya aquesta notícia, s'aprecia com la tempesta que ha caigut aquesta tarda ha arribat a destrossar part del mobiliari d'un habitatge situat a Sant Salvador de Guardiola. Segons han explicat els vigilants del municipi, hi ha diversos avisos de vidres de vehicles trencats, riuades per acumulació en alguns punts de la localitat i, estan rebent trucades per diverses incidències. El servei meteorològic de Catalunya, ha afirmat que a Sant Salvador de Guardiola s'han acumulat 33,3 mm en 30 minuts.

Les tempestes que afecten principalment a la Catalunya Central segueixen les convergències de vent. A més, són localment fortes. A l'EMA de Sant Salvador de Guardiola (Bages) s'han acumulat 33,3 mm en 30 min. https://t.co/qRkquMGXj6 pic.twitter.com/QdRtwZ4r2L — Meteocat (@meteocat) 25 de agosto de 2022 A Manresa també ha caigut calamarsa, tot i que no de la mateix mida que a Sant Salvador, així es mostra en aquest vídeo que ha penjat a les xarxes socials el CE Manresa. Ostres😱😱 pic.twitter.com/hcX3rn0lnW — CE Manresa (@Cemanresa1906) 25 de agosto de 2022 De cara al vespre, les tempestes es concentraran sobretot a la meitat sud del territori. Les pluges podran anar acompanyades de tempesta i fenòmens de temps violent (fort vent, calamarsa, esclafits o tornados). Protecció Civil recomana a la ciutadania molta precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades per aquest episodi, i també en les activitats a l’aire lliure. En aquest sentit, avisa que cal evitar aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no creuar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.