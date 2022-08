La pluja s'ha fet notar aquest dimecres al matí a la Catalunya central, fins al punt que ha derivat en retards a la línia R4 de Rodalies. En aquest sentit, al Bages i al Moianès el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) s'ha activat l'avís de «perill molt alt» per temps violent entre les 9 i les 11 h, mentre que a la resta de la regió el risc era «alt».

El temporal ha provocat afectacions que en alguns casos han superat els 30 minuts a la línia R4 de Rodalies poc abans de les 10 del matí i a les 11 encara no s'havia restablert el servei.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Dimecres de 09.06 a 11.06 h.



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados. pic.twitter.com/OaSmbKz6oQ — Meteocat (@meteocat) 31 de agosto de 2022

Pel que fa als incidents registrats pels serveis d'emergències a causa del mal temps, al Baix Llobregat els Bombers poc abans de les 10 del matí ja havien rebut dos avisos per acumulació d'aigua a Esparreguera i dos més per arbres caiguts a Abrera.

Ja al migdia, el temporal encara assotarà la Catalunya central, però l'avís per temps violent es transformarà en una alerta per intensitat de pluja. En aquest cas, però, el perill serà «moderat», segons el llindar establert pel SMC.

Es tracta d'un episodi generalitzat a Catalunya, que deixa en avís per intensitat de pluges entre les 12 i les 18 h tot el país. La pluja ja va deixar aquest dimarts alguns episodis complicats a les comarques de Girona, on una nena d'un any ha mort per les ferides que li ha provocat una pedregada.