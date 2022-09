L’agost multiplica la quantitat d’aigua caiguda a la Catalunya central respecte al juliol

Després d’un mes de juliol molt sec, les xifres d’aigua caiguda a la Catalunya central durant el mes d’agost s’ha multiplicat en alguns punts del territori, com per exemple al Santuari de Queralt, a Solsona o Puigcerdà, entre altres. Així s’alleugereix la situació de sequera que protagonitza aquest estiu a bona part del país. Manresa, per la seva banda, ha acabat el mes d’agost acumulant gairebé 70 litres d’aigua per metre quadrat (l/m2) i rebent ahir una important pluja.

El juliol a Manresa va estar caracteritzat per les altes temperatures i els poc dies de precipitació, una situació que també era extrapolable a la resta del país. En aquest cas, a la capital del Bages només hi va haver 5 dies de pluja, segons les dades de l’estació meteorològica de La Culla. Aquest mes d’agost la situació ha millorat, tot i que no excessivament. Durant aquest mes a Manresa hi ha hagut 9 dies de pluja dels quals 3 han superat els 10 l/m2. Destaca la pluja del 5 d’agost, amb 23,8 l/m2 que va anar acompanyada de calamarsa i va provocar algunes incidències a Manresa, com la inundació del túnel de les Bases o altres a la resta de la Catalunya Central, la del 25 d’agost amb 18,2 l/m2 o la d’ahir, que fins al migdia havia acumulat 14,8 l/m2 tot i que a la tarda va ploure més.

El passat mes de juliol les dades de precipitació acumulada van acabar augmentant a la Catalunya central degut a les pluges dels últims dies del mes ja que abans havia estat un període molt sec on s’havien acumulat molts dies sense precipitacions, deixant els embassaments molt buits. Això fa que les diferències amb l’agost, tot i haver augmentat l’aigua acumulada, no siguin tant destacades malgrat la sensació de calor i sequera que es va viure durant el juliol. Tot i això destaca la diferència entre els dos mesos en alguns punts com el Santuari de Queralt, on s’ha passat dels 23,1 als 114,7, Solsona on s‘ha passat dels 39 als 134,7, el Port del Comte on s’han acumulat gairebé 100 l/m2 més que el mes passat o Puigcerdà.

Per altra banda, a municipis com Sant Salvador de Guardiola, la diferència és gairebé mínima entre un mes i a l’altre així com ho era, fins ahir, a Òdena, on van arribar a caure 22 l/m2 en 10 minuts.