El temporal de pluja, vent i tempestes que afecta bona part de Catalunya posa aquest dimarts en alerta groga totes les comarques de la regió central, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.

L'episodi de pluges intenses s'entendrà fins dimecres al migdia i afectarà durant les pròximes hores el Bages, el Moianès, el Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i l'Anoia. S'esperen precipitacions superiors als 20 litres de pluja acumulada en mitja hora, amb possibilitat de tempesta que podria acompanyar-se de calamarsa i fortes ratxes de vent.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dimarts de 12.00 a 24.00 TU



➡ Dimecres de 00.00 a 12.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 pic.twitter.com/QbS7E2O0gL — Meteocat (@meteocat) 13 de septiembre de 2022

A les dotze del migdia, les traces de precipitació han començat a guanyar extensió. De moment són febles i acumulen quantitats minses. Durant les hores vinents els ruixats s'estendran i guanyaran intensitat a causa de la massa d'aire inestable que ha d'anar arribant pel sud-oest del país.

Fins ara la precipitació ha estat força estratificada, sense massa desenvolupament vertical. Tot i això, en la imatge del satèl·lit Meteosat s'observen nuclis més desenvolupats que comencen arribar per les Terres de l'Ebre. pic.twitter.com/MmK6GgraZR — Meteocat (@meteocat) 13 de septiembre de 2022

L'Agència Estatal de Meteorologia avisa que amb l'alerta groga no existeix risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per a alguna activitat concreta.