Protecció Civil ha activat aquest divendres l'alerta del Pla Inuncat per la previsió d'un episodi de pluges intenses la propera nit i matinada al Bages i a l'Anoia.

L'episodi afectarà especialment les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), els xàfecs més intensos podran superar el llindar dels 20 litres per metre quadra en mitja hora i anar acompanyats localment de tempesta i fenòmens violents com fort vent, calamarsa, esclafits o tornados. Puntualment, es podran superar els 30 o 40 litres per metre quadrat en mitja hora, corresponent a pluja torrencial. La pluja pot afectar amb menor probabilitat i afectacions el litoral de Tarragona i Girona i les comarques del sud de la Catalunya central.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Divendres 18.00 a 24.00 TU



➡ Dissabte 00.00 a 06.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟡 4/6 pic.twitter.com/WNoqpZwahW — Meteocat (@meteocat) 23 de septiembre de 2022

Atès que l’episodi pot coincidir amb la sortida de vehicles el cap de setmana i també amb els actes de les festes de la Mercè de la ciutat de Barcelona, Protecció Civil ha recomanat a la ciutadania molta precaució en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure.

Protecció Civil ha recordat que cal netejar embornals i desguassos, retirar els vehicles de rieres i zones inundables, no travessar mai rius o rieres ni cap zona d'acumulació d'aigua, així com tampoc baixar les zones baixes d'edificis on hagi entrat aigua.

No es preveu cap situació de risc ni dissabte ni diumenge.