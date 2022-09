Dues plantes de l'hospital de Santa Tecla de Tarragona inundades, carrers d'aquesta mateixa ciutat negats d'aigua i cotxes embarrancats en diverses localitats del Tarragonès són algunes de les incidències més rellevants que ha provocat el temporal que aquest divendres a la tarda afecta bona part de Catalunya, sobretot el litoral i el prelitoral. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat i s'espera que en les properes hores els ruixats es desplacin en direcció nord, cap a l'àrea metropolitana. A la Catalunya central, la pluja també s'espera, però amb menor intensitat.

A les 6 de la tarda, el telèfon 112 havia rebut més de 478 trucades. La majoria s'han fet des del Camp de Tarragona, on l'episodi ha atacat amb més força. A indrets com Constantí, per exemple, s'han recollit prop de 100 l/m2 en menys de dues hores. Però ha estat Tarragona la ciutat més afectada (322 trucades a emergències), on s'ha inundat el barri mariner del Serrallo i la plaça Imperial Tarraco, entre d'altres zones, i l'aigua ha negat les plantes menys 1 i 0 a la zona de farmàcia de l'hospital de Santa Tecla. Els Bombers indiquen que no hi ha hagut afectacions personals i que no ha calgut fer desallotjaments. Una altra conseqüència de la pluja ha estat que l'Ajuntament ha decidit suspendre els actes de la festa de Santa Tecla "amb la voluntat de prioritzar la seguretat de la ciutadania".

També hi ha hagut inundacions en una residència d'avis al camí de la Coma de la Canonja i en una escola al Catllar.

Infraestructures afectades

En l'àmbit de la xarxa viària, ha calgut tallar la N-340 i l'AP-7 a Vila-seca per inundacions i a la mateixa AP-7 hi ha diversos trams afectats per bassals. També estan afectades la C-32 al Vendrell i la N-340 a Coma-ruga.

També han sofert les conseqüències de la pluja els trens, i han resultat afectades les línies R17 de Rodalies i RT2 entre Tarragona i Port-Aventura per manca de tensió a la catenària. S'ha establert un servei alternatiu per carretera.

La tempesta, camí de Barcelona

Atès que l’episodi pot coincidir amb la sortida de vehicles el cap de setmana i també amb els actes de les festes de la Mercè de la ciutat de Barcelona, Protecció Civil ha recomanat a la ciutadania molta precaució en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure.

El servei d'emergències també ha recordat que cal netejar embornals i desguassos, retirar els vehicles de rieres i zones inundables, no creuar mai rius o rieres ni cap zona d'acumulació d'aigua, així com tampoc baixar les zones baixes d'edificis on hagi entrat aigua.

No es preveu cap situació de risc ni dissabte ni diumenge.