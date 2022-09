La primera nevada de la temporada a cotes mitjanes i altes ha deixat una estampa hivernal al Pirineu quan encara no s'ha acabat el setembre. El canvi de temps ha fet caure el termòmetre per sota dels zero graus i amb l'arribada de precipitacions dijous al vespre i durant la matinada, les muntanyes han quedat ben enfarinades. Fins i tot ha fet falta posar cadenes en alguns trams de la C-28 al port de la Bonaigua (Pallars Sobirà) més amunt dels 1.800 metres d'alçada. Estacions d'esquí com la Molina (Cerdanya) han mostrat imatges de zones emblemàtiques com el Niu de l'Àliga ben nevat. L'estació obrirà el telecabina a la tarda fins a les deu de la nit amb motiu de la Nit Pirineu, perquè la gent es pugui atansar a veure les primeres neus.