La forta tempesta que va creuar les comarques pirenaiques aquest diumenge al vespre va deixar una forta calamarsada a Berga i molta aigua, gairebé 27 litres/m2, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). En un vídeo compartit a Twitter es veu com la C-16, en un tram molt proper a la capital del Berguedà, va quedar blanca de les pedres que van caure i com alguns dels vehicles s'aturaven amb els intermitents posats en plena operació tornada. Altres comarques on els ruixats van ser intensos van ser el Solsonès (15,3 l/m2 al Port del Comte), l'Alt Urgell (26 l/m2 a Alinyà) i el Pallars Jussà.