El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en l'ambient atmosfèric a tot Catalunya. Les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) van detectar ahir dimarts un augment important de partícules, degut a una intrusió de pols de l'Àfrica, que aquest dimecres continua afectant tot el territori català. A la regió central, l'episodi afecta principalment Manresa i Berga, on aquest dimecres han registrat 63 µg/m3 i 45 µg/m3, respectivament.

Nova intrusió La mitjana diària dels nivells de PM10 d'ahir van ser superiors al valor de 50 μg/m³ en més d'una estació de mesurament de la Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric (àrea de Barcelona i Vallès-Baix Llobregat). Així mateix, també s'han produït superacions del valor límit diari a les zones de la qualitat de l'aire de les comarques de Girona, Prepirineu, Terres de Ponent i Terres de l'Ebre. La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats a tot el territori i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d'avui, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persisteixi i que les condicions de dispersió no millorin significativament. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà diàriament si cal mantenir l'avís preventiu, activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l'avís preventiu. Evitar més partícules En aquesta situació, la Generalitat recomana a la ciutadania: Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta, escollint carrers poc freqüentats pel trànsit. Prioritzar el transport públic. Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa...). Utilitzar el cotxe compartit. Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.). En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes. Regular la climatització de les llars i establiments. Es poden consultar els nivells de la qualitat de l'aire a temps real a través de l'aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AireCat, a l'App Store i a Google Play Store, o a l'entorn web d'informació de les dades de qualitat de l'aire. Al Canal Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya s'hi detallen les principals mesures i recomanacions que cal adoptar per reduir l'exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l'aire. S'hi poden trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general. L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental, sense que s'hagi de produir necessàriament, i s'activa per reduir les emissions de contaminants, en aquest cas, les partícules que s'emeten per causa de les activitats humanes, que s'afegeixen a les que hi ha presents a l'atmosfera per motius naturals. Aquest avís comporta indicar en els panels lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat; informar la ciutadania perquè prioritzi l'ús del transport públic envers el vehicle privat; notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos; recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.