Ha trigat a arribar, però al final ho ha fet. Per primera vegada des de finals de setembre, irromprà a Catalunya una massa d’aire polar. Com a conseqüència, la temperatura baixarà clarament, amb tota probabilitat a partir d’aquest divendres. Però durarà? Les previsions assenyalen que la setmana vinent tornarem a tenir temperatures impròpies de l’època de l’any.

A més del descens de temperatures, la sensació tardoral quedarà reforçada per un parell de fronts associats a una borrasca situada sobre el Regne Unit. Els dos fronts portaran pluges disperses (que una vegada més es quedaran a les portes de Barcelona) i nevades al Pirineu, en cotes d’uns 1.300 metres. El dia amb ‘pitjor’ temps serà divendres.

En los próximos días el viento 💨 soplará con fuerza en la mitad norte y en puntos del este y Baleares.



En zonas de montaña del noreste las rachas podrían superar los 100 km/h ⚠️.



🗺️ Consulta nuestros mapas: https://t.co/WWUwquXWtz pic.twitter.com/wvkL1AdTqT — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) 2 de noviembre de 2022

Un altre protagonista d’aquests dies i que reforçarà la sensació tèrmica de més fresca serà el vent, que ha obligat a activar avisos a nombroses comarques catalanes fins dissabte.

L’aire polar refrescarà les nits, fins i tot a l’àrea metropolitana de Barcelona, castigada per mínimes superiors als 20 graus en bona part de l’octubre. Segons diferents models de previsió, les mínimes podrien situar-se per sota dels 10 graus en zones de muntanya i en àrees urbanes pròximes el Besòs. Les màximes, tanmateix, continuaran sent molt suaus, al voltant dels 20º.

Aquesta setmana bufarà fins dissabte el vent de component nord i oest amb molta força. pic.twitter.com/7umUCUPHCH — Meteocat (@meteocat) 2 de noviembre de 2022

Passat dissabte, la massa d’aire polar serà rellevada per una altra d’aire càlid, que dispararà de nou els termòmetres. Tot apunta que no s’arribarà a l’extrem dels registres de l’octubre, però tornarem a viure una espècie d’‘estiuet’ ben entrat el mes de novembre.