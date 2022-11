La nevada que aquest divendres al matí ha caigut a la cara nord del Pirineu s'ha avançat durant la jornada d'oest a est i, entre les 4 i les 6 de la tarda ha emblanquinat alguns punts de la Cerdanya, sobretot elevats, com la Molina.

En aquest mapa del Meteocat, de les 6 de la tarda, s'observa com la neu estava afectant la zona de Puigcerdà i el seu entorn. També hi havia una precipitació considerable, tant en forma de nou com d'aigua, sobre el Ripollès.

La nevada del matí ha obligat a circular amb cadenes per la C-28, pel port de la Bonaigua i per la C-142b al pla de Beret. Aquest fet ha fet que les màquines llevaneu haguessin de sortir per deixar les vies transitables.

El canvi de temps ha fet caure el termòmetre per sota dels zero graus: -3,5°C a la cota 2.266 de la Bonaigua o -4,1°C a Espot (2.515 m) , al Pallars Sobirà i on també hi ha hagut ratxes de vent d'entre 65,5 km/h i 108,7 km/h.

Precisament el vent és el gran enèmic de les màquines llevaneu ja que al seu pas, la calçada queda altre cop blanca.