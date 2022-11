Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dilluns la fase d’alerta del pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya, el Ventcat, davant la previsió del Servei Meteorològic (SMC) d’un episodi amb fortes ratxes de vent, sobretot per dimarts, a bona part del territori.

Segons preveu el SMC, a partir de la tarda d’aquest dilluns i al capvespre, el vent pot bufar amb ratxes de més de 72 km/h, sobretot a les comarques de Tarragona, les Terres de l’Ebre, el sud de Lleida i les comarques del Pirineu i el Prepirineu. El vent bufarà de components nord i oest, i al Pirineu és possible que sigui notable en cotes mitjanes i altes.

Dimarts s’intensificarà l’episodi de vent, desencadenat per la borrasca mediterrània ‘Denise’. L’afectació s’estendrà al litoral i prelitoral central i sud, on les ratxes podran superar també els 72 km/h.

Precaucions

Protecció Civil recorda que cal extremar especialment les precaucions en la conducció i també en totes les activitats que es facin a l’aire lliure, i evitar sobretot les zones boscoses on podrien caure branques o arbres. A més, també a escala urbana cal ser molt prudent amb la possible caiguda d’elements estructurals i objectes nadalencs a la via pública. Per prevenció, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Tampoc és segur protegir-se darrere de murs o cartells publicitaris si no són estables.