Acostumats al clima càlid mediterrani de la península Ibèrica, caracteritzat per hiverns moderats i estius secs, diversos fenòmens meteorològics han sorprès la població de l'Estat recentment.

Des de la calima viscuda a principis de mes, que va fer que mig Espanya es despertés amb un filtre de color sèpia, fins a les habituals borrasques, que recentment han alterat la vida de diverses ciutats. A continuació, repassem alguns dels fenòmens atmosfèrics més destacats dels últims mesos:

Calima

Aquest fenomen meteorològic ha tenyit de taronja les ciutats del sud d’Espanya durant bona part del març. Durant unes quantes setmanes, les fortes ratxes de vent causades per la borrasca ‘Celia’ van arrossegar pols en suspensió procedent del desert del Sàhara, al nord de l’Àfrica, provocant que l’aire que respirava el sud de la península Ibèrica quedés impregnat de partícules de sorra.

Malgrat que es tracta d’un fenomen poc comú en territori peninsular, es pot destacar que és molt més habitual a les illes Canàries. Per la seva proximitat geogràfica, és molt més fàcil que les partícules suspeses al Sàhara arribin a l’arxipèlag.

Meteotsunami

Després de passar els nombrosos episodis de calima, l’Agència Estatal de Meteorologia ha alertat de la possible arribada de la rissaga –també coneguda com a meteotsunami– a Alacant, Múrcia i les Balears. Es tracta d’un fenomen caracteritzat per una variació extraordinària del nivell del mar.

El cas més conegut es va donar el 2013, quan el port de Ciutadella (Menorca) va ser afectat per un meteotsunami: el nivell del mar va baixar sobtadament i, minuts després, va tornar a pujar, provocant greus danys a la zona.

Medicane

El novembre del 2021, la borrasca ‘Blas’ va posar de moda la paraula medicane, que és el resultat de la suma dels termes anglesos ‘mediterranean’ i ‘hurricane’. Es tracta d’un cicló mediterrani amb característiques tropicals. La seva potència acostuma a ser inferior a la dels huracans normals o «atlàntics», però provoca potents ratxes de vent i pluges molt intenses.

DANA

La DANA, també coneguda com a gota freda. El terme DANA significa «depressió aïllada en nivells alts». Tal com va explicar Rubén del Campo, portaveu de l’Aemet, aquest fenomen es produeix quan una massa d’aire fred en altura xoca amb l’aire calent de la superfície. Com a resultat, les zones afectades per la gota freda pateixen temperatures molt baixes i fortes precipitacions.

Borrasca

Des del Celia fins al Filomena, les borrasques són fenòmens meteorològics habituals que ens han acompanyat amb freqüència en els últims mesos. El diccionari ho defineix com a «pertorbació atmosfèrica caracteritzada per forts vents, abundants precipitacions i, de vegades, fenòmens elèctrics».

La borrasca ‘Filomena’ va ocasionar grans nevades a tot Espanya a principis de l’any passat, provocant que diverses ciutats quedessin col·lapsades per la falta de preparació davant aquest tipus de clima.