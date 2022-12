Aquest cap de setmana, del 17 i 18 de desembre, sembla que arriba a la seva fi la ratxa de fronts i pertorbacions que han regat Catalunya durant diversos dies. La borrasca ‘Efraín’ ja ha perdut molta força i durant dissabte i diumenge anirà millorant el temps.

La setmana que acabarà en Nadal començarà, per tant, amb bonança i un important augment de les temperatures. Com serà el temps en el conjunt de les dates nadalenques? Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les dues setmanes la temperatura se situarà per sobre de la mitjana d’aquesta època de l’any. El migjorn afavorirà aquest fenomen.

Donant un cop d'ull al pronòstic de les setmanes de Nadal i de Cap d'Any, sembla que la temperatura quedarà per sobre de la mitjana climàtica.

Tot i això, afavorit per una entrada de vents de component sud. pic.twitter.com/FKNb77CruS — Meteocat (@meteocat) 15 de diciembre de 2022

I les pluges?

Referent a les precipitacions, el pronòstic no és tan uniforme. El Meteocat vaticina que la setmana de Nadal estarà dominada per un anticicló mediterrani. Resultat: el temps serà més sec.

La setmana del 26 al 31, el panorama canviarà. L’anticicló es desplaçarà, cosa que permetrà l’arribada de noves pertorbacions. Tot apunta que la setmana de Cap d’Any podrà ser més plujosa.