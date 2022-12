Nadal a la Catalunya central en màniga curta. La regió viu aquest cap de setmana nadalenc una situació tèrmica poc habitual per aquesta època de l'any. Segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), a la 1 del migdia d'aquest diumenge s'han registrat 19,3ºC a Moià; 18,6ºC a Monistrol de Montserrat; 18,1ºC a Igualada; 12,3º a Berga i 12,1ºC a Manresa.

Nou rècord de màximes

Aquest dissabte la temperatura màxima va superar els 20 ºC a bona part del litoral i prelitoral, amb una màxima de 24 ºC a Riudecanyes (Baix Camp). A la regió central, la màxima més alta d'ahir es va registrar a Sant Salvador de Guardiola, amb 19,7ºC. La jornada va assolir un nou rècord de temperatura màxima de desembre a 11 de les 153 estacions de les xarxes automàtiques (XEMA).

La temperatura màxima d'avui dissabte ha superat els 20 ºC a bona part del litoral i prelitoral, amb 24,0 ºC a Riudecanyes #BaixCamp.



Nou rècord de temperatura màxima de desembre a 11 de les 153 estacions de la #XEMA amb >10 anys de dades, sobretot al #Vallès i al #Penedès. pic.twitter.com/d3PfckgPOu — Meteocat (@meteocat) 24 de diciembre de 2022

Situació "no insòlita"

Que per Nadal es puguin arribar a màximes de 20 °C és una cosa sorprenent, però no insòlit. Els científics de l'AEMET remarquen que, de fet, aquest Nadal seran semblants a les de l'últim lustre. No obstant això, abans d'aquests últims cinc o set anys, no es recorden precedents d'aquesta situació tèrmica a la fi de desembre.

Malgrat això, el cap de Predicció i Vigilància de l'AEMET, Ramón Pascual, recorda que els mesos més freds són sempre gener i febrer, per la qual cosa anar fins i tot en màniga curta durant el dia de Nadal a causa de la suavitat de les temperatures tampoc significa que aquestes no puguin baixar en pocs dies. De fet, adverteix que el 27 de desembre Catalunya entrarà "en una normalitat tèrmica".

Quin temps s'espera per als pròxims dies?

A partir del dia 27, amb la probable entrada de vents del nord, amb 'tramuntana' forta en el Empordà, s'espera cert descens tèrmic a Pirineu i prepirinenc. I a partir del dijous 29 augmenta la incertesa, encara que l'escenari més probable és el de temps estable i sense precipitacions fins al final d'any, però amb temperatures més fredes que la dels dies nadalencs i, per tant, més habituals per a l'estació de l'any actual.

No obstant això, no es poden descartar altres escenaris poc probables com el pas d'algun front que podria aportar major nuvolositat o possibles precipitacions febles en forma de neu en zones del Pirineu.