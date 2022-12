Després d'un Nadal i un Sant Esteve calorosos, amb temperatures màximes d'entorn els 20 graus a la Catalunya central i bona part del Principat, arriba un dimarts més fresc. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres no passaran aquest 27 de desembre dels 15 graus a Manresa, Berga, Solsona i Igualada, els 16 a Moià, els 13 a la Seu i els 14 a Puigcerdà. Les mínimes seran més baixes al Bages i l'Anoia que al prepirineu. A Manresa i Igualada, per exemple, rondaran 1 grau, mentre que a Berga no es baixarà dels 6 graus i a Solsona dels 9.

L'ambient continuarà assolellat, menys a Ponent, on la boira persistirà.