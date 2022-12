El Nadal de 2022 ha estat excepcionalment suau a Catalunya, el més càlid que s'ha mesurat a les comarques del litoral i prelitoral, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. La pujada de temperatura es va començar a fer notar arreu del país els dies 19 i 20 de desembre, però va ser entre el 21 i el 26 quan els termòmetres van mantenir-se per sobre dels 20 ºC a diversos sectors, superant els rècords de temperatura màxima en un mes de desembre. El valor més elevat va registrar-se a Anglès (la Selva), on el 26 de desembre es van assolir els 26,3 ºC. També són especialment destacats els 24,3 ºC que van registrar-se a Cunit (Baix Penedès) el divendres 23 de desembre o els 24 ºC de Riudecanyes el dissabte 24 de desembre. La regió central no va superar per Nadal els 20ºC però s'hi va acostar força. Diumenge es van registrar fins a 19,3ºC a Moià, 18,6ºC a Monistrol de Montserrat i 18,1ºC a Igualada.

El vent de component oest que s’ha registrat aquest mes de desembre ha provocat un increment de la temperatura al litoral mediterrani de la península Ibèrica. Mentre que divendres 23, els episodis de vent procedent de ponent i mestral van fer que els valors més elevats se situessin al País Valencià i al sud de Catalunya, el dia de Nadal el vent de sud-oest va implicar que se centressin en el litoral i prelitoral de les comarques gironines. Si bé a l’interior i al Pirineu també ha fet força més bonança del normal, hi ha precedents de jornades encara més càlides al desembre. El dia de Nadal va ser el més càlid de l’episodi a bona part del prelitoral i el dia de Sant Esteve la temperatura va començar a baixar en general. Amb tot, encara es van mesurar temperatures de 22 a 23 ºC a la ciutat de Barcelona.La comarca de la Selva va viure un dia de Nadal especialment insòlit, amb una temperatura màxima de 24,6 ºC a Santa Coloma de Farners i 26,3 ºC a Anglès. Per la seva banda, l'Observatori Fabra de Barcelona ha superat dos dies la temperatura més alta de desembre dels seus 109 anys de dades. Concretament, es van registrar 21,7 ºC el dia 24 i 22,1 ºC del dia 25.