La neu ha tornat aquest dilluns a cotes baixes al Pirineu. Segons indiquen des del Servei Meteorològic de Catalunya, en alguns casos s'ha situat per sota dels 500 metres. Les màquines llevaneu s'han posat en marxa per netejar les diverses vies afectades, com ara port de la Bonaigua entre Naut Aran (Val d'Aran) i l'Alt Àneu (Pallars Sobirà) o la C-142b en l'accés al Pla de Beret, on calia circular amb cadenes. Les precipitacions en forma de neu han emblanquinat poblacions del nord del Pallars Sobirà com ara Esterri i la Guingueta d'Àneu o Llavorsí, entre d'altres.

D'aquesta manera, ha començat l'episodi d'hivern que mantindrà tota la setmana en alerta Catalunya. S'esperà un descens de les temperatures alhora que una baixada fins als 400 metres de la cota de neu. Sobretot, les precipitacions arribaran cap al Pirineu, allà i cauran en forma de neu, calamarsa i pluja. En tot l'estat s'espera fortes ratxes de vent, per això s'ha activat el Pla VENCAT per ratxes generalitzades dilluns i dimarts que podrien superar els 70 km/h. A la Catalunya central, s'esperen nevades a l'Alt Urgell i precipitacions al Solsonès. Els termòmetres baixaran fins als -2 graus i les màximes només pujaran fins als 11.