La Catalunya central viu una de les matinades més fredes d'aquest any. A primera hora del matí els termòmetres han caigut sota zero a les comarques de l'àmbit del Regió7 i han deixat mínimes de fins a -10,6ºC a Puigcerdà (Cerdanya), -9,1ºC a Gisclareny (Berguedà), -8,8ºC a Guixers (Solsonès) i -8,6ºC a Artés (Bages), segons dades del Meteocat.

Les capitals de comarca de la regió central també han registrat temperatures mínimes "extremes" a primera hora. A les 8 del matí, a Manresa s'han registrat -6ºC, a la Seu d'Urgell -7,5ºC, a Igualada -1,2ºC i a Solsona 0,9ºC.

De moment, fins a les 8h del matí, aquesta ha estat la temperatura mínima.

Destaca els -11.9 ºC de Vielha (la Val d'Aran) o els -8.6 ºC d'Artés (el Bages). pic.twitter.com/Mw72sliTNH — Meteocat (@meteocat) 21 de enero de 2023

Màximes per sota dels 10ºC

Al migdia, tot i el predomini del sol, la temperatura ni tan sols arribarà als 10 ºC a moltes comarques. En conseqüència, hi haurà glaçades entre febles i moderades a l'interior, puntualment fortes al Pirineu, i alguna de feble al litoral. Al Pirineu la sensació de fred serà acusada a causa del vent, en especial a partir de migdia, quan es reforçarà. A partir de primera hora del matí s'esperen nevades febles, intermitents i localment poc abundants a l'extrem nord del Pirineu

Alerta Pla Vencat

Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya, Ventcat, per les fortes de ratxes de vent que es preveuen a partir d'aquest dissabte al matí i fins al diumenge al Pirineu, el Prepirineu i l'Alt Empordà. L'organisme de gestió d'emergències demana extremar les precaucions en la conducció a les zones afectades i a les activitats a l'aire lliure. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que, a la muntanya, la combinació del vent i la neu causi el fenomen del torb. Es preveuen cops de vent de més de 90 quilòmetres per hora a la Val d'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Ripollès i l'Alt Empordà.