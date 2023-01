Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dijous l'alerta del pla Procicat per onada de fred en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. A partir de la propera nit i fins diumenge es preveu que es pot superar el llindar de fred a tot el territori català excepte a les comarques de l'extrem sud (Montsià, Terra Alta i Baix Ebre), a causa de l'afectació del vent en aquestes comarques. Protecció Civil ha traslladat la situació als municipis demanant-los que informin al CECAT dels espais que tinguin habilitats per acollir les persones sense sostre que ho necessitin i també que activin els procediments i convenis que disposin per aquesta situació.

Igualment, el cos de Mossos d'Esquadra també vetllarà per detectar i gestionar en coordinació amb els municipis i el CECAT ajuda per a les persones sense sostre en cas de necessitats excepcionals.