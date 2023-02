Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat) per la previsió de nevades en diverses comarques. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) informa que durant aquest dilluns es pot superar el llindar de gruix de 2 centímetres a cotes superiors a 500 metres a l'Alt Empordà, la Garrotxa i la Selva. Aquest dimarts al matí l'episodi es generalitzarà pel territori i s'intensificarà en comarques com la Garrotxa, el Ripollès Osona, la Selva i el Vallès Oriental. Es podrà superar el llindar de 10 centímetres i la cota de neu se situarà al voltant dels 700 metres. Localment podria baixar fins als 400. A la tarda, pujarà als 900 metres al litoral i preliitoral.

Al Pirineu Oriental i la serralada Transversal s'esperen gruixos de més de 40 centímetres per sobre de 1.500 metres. Dimecres, la cota de neu se situarà al voltant dels 900 metres al Montsià i el Baix Ebre. D'altra banda, es manté l'alerta del pla Procicat per fort onatge, que aquest dilluns afecta tota la costa catalana i que s'intensificarà demà i dimecres. La previsió és que les onades puguin superar els quatre metres. De cara a dimecres, la zona de Terres de l'Ebre serà la més afectada. Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions i no apropar-se a les zones de risc om esculleres, espigons o les zones de passejos marítims o camins e ronda que passin arran d'on trenquen les onades. També hi ha una prealerta del pla Ventcat pel fort vent de component est que bufarà aquest dilluns en algunes comarques litorals i que pot superar els 20m/s a la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès i Baix Camp.