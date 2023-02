Neva amb intensitat a punts de l'Alt Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. Davant la previsió de nevades, les primeres neus a la regió central s'han pogut veure aquest matí en cotes superiors als 900 metres, com en el cas de Sant Julia de Cerdanyola (954 metres), el Refugi de Rebost, a Bagà (1650 metres) i Lles de Cerdanya (1.471 metres). En paral·lel, i a mesura que ha avançat el matí, la nevada ha anat prenent força també en punts de l'Alt Urgell, com és el cas de l'estació d'esquí de Tuixent La Vansa. També ha emblanquinat per sota dels 800 metres, a Guardiola de Berguedà.

Nevant amb ganes! pic.twitter.com/3dIKHyjRgj — Meteo Sant Julià de Cerdanyola (@stjcerdanyola) 7 de febrero de 2023

També al Berguedà, a Gisclareny, els flocs de neu s'han començat a fer notar cap al migdia.

Davant l'avís, el servei de transport escolar comarcal del Berguedà ha retornat a casa seva abans de l’hora prevista a 82 alumnes d’educació secundària de l’alt Berguedà per la previsió de més nevades en aquesta zona del Berguedà aquest dimarts, on a primera hora ja ha nevat. La mesura s’ha pres per evitar riscos davant d’una possible complicació de l’estat de la xarxa viària en cas de més nevades al llarg del matí i amb l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris.

A 2/4 de dues del migdia, la neu ha fet acte de presència a Montserrat. La càmera del funicular de Sant Joan ha captat les primeres volves que cauen a cotes altes de la muntanya.

Perill moderat a la Catalunya central

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va emetre ahir un avís per perill moderat per nevades que poden afectar la Catalunya central aquest dimarts. Ahir, dilluns, a la tarda, ja s'hi va veure una mica de neu al Moianès. A quarts de 6, queien volves a Moià i a la zona Collsuspina.

Aquest dimarts, l’episodi s’intensificarà, i ha fet que la Generalitat hagi activat l’alerta del pla Neucat i hagi posat en avís nombroses comarques. Entre les 6 del matí i fins a les 12 de la nit, s'espera que la cota de neu se situí al voltant dels 700 metres al Bages, l'Anoia, el Solsonès i el Berguedà, i deixi gruixos de fins a 10 centímetres.

Bones notícies per l'esquí nòrdic i les reserves d'aigua. Neva amb intensitat a Tuixent La Vansa, Alt Urgell. Imatges Albert Nadal @eltempsTV3 @meteocat pic.twitter.com/LWdmYgtAVu — MeteoMauri (@MeteoMauri) 7 de febrero de 2023

La pertorbació ha entrat per la Costa Brava i ha anat pujant cap al Pirineu, deixant paisatges enfarinats i nevades importants a Molló (Ripollès), Cantonigròs (Osona) o cotes altes com Collsacabra. Pel que fa a la resta del territori, a la tarda, al litoral i al prelitoral la cota de neu rondarà els 900 metres i al Pirineu Oriental i a la serralada Transversal, a les cotes superiors als 1.500 metres els gruixos poden arribar a ser de més de 40 centímetres.

Jornada marcada també per l'onatge i el vent

El Servei Meteorològic també va activar ahir un avís preventiu per fort onatge i vent. El temporal de mar de les darreres hores ha fet descalçar algunes edificacions de la platja de Badalona, a l’extrem nord de la ciutat. Es tracta de les casetes dels banys de la riera Canyadó, el sobreeixidor del col·lector de llevant, el Club Bètulo o la Donzella de la Costa. A més, la platja de la Barca Maria s’ha quedat sense sorra i això ha obligat a tancar l’accés al passeig en aquest tram del litoral. A la zona de la Costa Brava, el fort onatge ha començat a causar alguns danys en els passejos marítims i sobretot s'ha menjat la sorra de les platges més exposades al temporal.

D'altra banda, les ratxes de vent, que seran intenses i s'allargaran durant tot el dia, han aconseguit un màxim de 90 quilòmetres per hora a Portbou (Alt Empordà), mentre que en la bocana del port de Barcelona s'han mesurat ràfegues de més de 64 quilòmetres per hora, i de 60 en l'Observatori Fabra de Barcelona.

En quin moment farà més fred?

Les temperatures mínimes d'aquesta matinada no han caigut tant com s'esperava i la més freda s'ha registrat en l'aeròdrom de Das (Cerdanya), amb -5,5ºC, encara que les màximes avui no superaran els 10 o 12ºC. A les 10 hores d'aquest dimarts, a Guardiola de Berguedà s'ha registrat una de les mínimes més baixes de les comarques de la regió central (-4,3ºC), segons dades del Meteocat. A la mateixa hora, a Guixers els termòmetres marcaven -4.1ºC i a Puigcerdà -3,3ºC.

Entre dimarts i dimecres les temperatures tocaran fons. I a partir del dijous, els termòmetres començaran a recuperar-se progressivament, però no es recuperaran els registres habituals per aquesta època de l'any fins a principis de la setmana següent.