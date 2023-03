Sembla que va ser fa una eternitat quan Catalunya i bona part de la península Ibèrica es trobaven sota els efectes de l'entrada d'una massa d'aire àrtic continental, afavorida per l'acció de la borrasca mediterrània 'Juliette'. Una setmana escassa després, el panorama ha canviat radicalment. Els termòmetres protagonitzaran, tant a Catalunya com en bona part d'Europa, una escalada espectacular que ens acostarà a valors no sols primaverals, sinó també en algunes zones preestivals.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llançat un fil a Twitter en el qual precisa la predicció d'aquesta setmana, que estarà marcada, assegura, "per la suavitat i l'estabilitat". Aquest dilluns serà estable, però el dimarts significarà una excepció en la tònica dels dies que ens esperen: "Ens arribarà -augura el servei meteorològic català- un sistema frontal poc actiu que deixarà el cel notablement ennuvolat en la meitat nord, amb algunes precipitacions febles en el quadrant nord-oest durant el matí i en el terç nord a partir de migdia". A partir del dimecres A partir del dimecres, la cosa canvia. Continuarem veient núvols, però el Meteocat és clar: "Les temperatures pujaran, especialment a partir del dimecres". Les temperatures màximes, adverteix el servei meteorològic català, pujaran "dia rere dia". Els valors registrats podran superar els 22 graus a partir del dimarts en el sud i els 20 en gran part del litoral central. Però no es quedarà aquí la cosa. "A mitjans de setmana encara podran pujar més les temperatures amb valors pròxims als 25 graus". A final de setmana, la tendència es podrà veure aguditzada per la presència d'"una dorsal africana", adverteix el Meteocat. A mitjà termini l'estabilitat meteorològica arribarà arreu de Catalunya, encara amb la presència d'alguns núvols mitjans al terç nord el dimecres i dijous, però amb la presència de sol i núvols alts a tot el país.



Les temperatures pujaran especialment a partir del dimecres. pic.twitter.com/AsXb4LtDKL — Meteocat (@meteocat) 5 de marzo de 2023