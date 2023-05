L'Organització de les Nacions Unides (ONU) assegura que les temperatures globals durant els pròxims cinc anys assoliran nous màxims històrics. En un comunicat emès aquest dimecres, l'organització apunta que hi ha "un 98% de possibilitats" que la mitjana de les temperatures entre 2023 i 2027 superi la dels cinc anys anteriors, fixant així un nou rècord. L'ONU estima que aquestes se situïn entre 1,1 i 1,8 graus centígrads per sobre els nivells preindustrials, que comprèn el període 1850-1900. Per altra banda, indica que hi ha un 98% de possibilitats que, durant els pròxims cinc anys, almenys en un d'ells se superin les temperatures rècord registrades el 2016, quan els efectes del fenomen climàtic del 'Niño' van ser "excepcionalment intensos".

Sobre l'increment de les temperatures entre 2023 i 2027, l'ONU apunta que hi ha un 66% de possibilitats que aquestes siguin 1,5 graus superiors respecte als nivells preindustrials en almenys un dels anys. Si bé deixa clar que això no implica excedir de forma permanent el límit d'1,5 graus fixat en l'Acord de París, l'ONU considera que fer-ho de manera recurrent és "alarmant". "Esperem que un fenomen com 'El Niño' arribi en els pròxims mesos; això, combinat amb el canvi climàtic induït pels humans, pressionarà les temperatures globals fins a nivells sense precedents", adverteix el secretari general de l'organització meteorològica de l'ONU, Petteri Taalas. "Tot plegat tindrà repercussions per la salut, la seguretat alimentària, la gestió de l'aigua i el medi ambient; hem d'estar preparats", alerta.