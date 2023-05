La tercera jornada de xàfecs intensos ha deixat aquest dijous fins a 37,5 l/m2 a Montserrat, segons dades de la Xarxa d'Estacions Automàtiques. Les precipitacions han tornat a afectar la regió central, tal com havia previst el Meteocat i havia alertat Protecció Civil. Aquesta vegada però, no s'han registrat incidències destacables, com si va passar dimecres quan l'aiguat va provocar el despreniment d'un talús a Sallent, obligant a tallar un dels seus accessos.

En aquesta nova jornada la precipitació ha estat menys intensa. Així i tot, un dels punts on s'ha acumulat més aigua de tot Catalunya ha estat Montserrat-Sant Dimes, amb 37,5 l/m2 fins a les 18 hores. A Sant Salvador de Guardiola (Bages) s'han registrat 22,9 l/m2 i a Hostalets de Pierola (Anoia), 23,5 l/m2. Aquestes són les quantitats de precipitació acumulada fins a les 18:00 h d'aquest dijous. pic.twitter.com/N7hIwalV88 — Meteocat (@meteocat) 25 de mayo de 2023 Quin temps farà demà? Per aquest divendres, l'episodi de pluges s'allunya per deixar pas a l'estabilitat. Durant la jornada predominarà el cel serè o poc ennuvolat amb el creixement de nuvolades a partir de mig matí a punts de muntanya que deixaran el cel localment mig o molt ennuvolat en aquests sectors. A la resta, dominarà el sol. En conseqüència, les temperatures s'elevaran fins als 26ºC a les comarques de l'àmbit del Regió7.