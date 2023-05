Jorge Rey, presumpte "meteoròleg" amb només 16 anys i famós a partir del 2021 per la seva suposada anticipació a la borrasca Filomena amb el mètode tradicional de les 'cabañuelas', explica el seu proper pronòstic. Seguidament, ha aparegut amb la tècnica de l'observació de les formigues i ha pronosticat grans volums d'aigua en deu dies i ha dit que suposadament en unes setmanes s'acabarà la sequera.

Jorge Rey ha fallat diverses vegades en les seves suposades prediccions, però així i tot, la seva popularitat no ha caigut. Els meteoròlegs han volgut defensar les seves professions i l'AEMET s'ha vist obligada a reaccionar i a demanar respecte pels especialistes, en comptes de per persones que no són meteoròlegs, segons 'El Español'.

La seva última "predicció" va ser que caurien més de 200 litres durant el mes de maig, ara la sequera quedaria en segon lloc. L'abril va ser pèssim en qüestió de pluges i molt alt en termes de temperatures elevades, això va provocar que la sequera que fins ara hi havia, encara es pronostiqués d'una pitjor manera i que, empitjores dia a dia. Aquest mes de maig ha entrat amb més força i amb pluges intermitents.

Mario Picazo, meteoròleg de 'eltiempo.es', va explicar que aquest mes de maig pintava bastant bé, ja que semblava un mes de maig com els que realment tocarien per l'època de l'any en la que estem. Hi hauria precipitacions, però s'hauria de vigilar que en alguns punts no hi caigués granissada. També deixa clar que la sequera no es resoldria amb aquest mes de maig, però que si seria positiu per les terres, les preses i els embassaments, tot i no resoldre la situació.

Jorge Rey, també va confirmar el que va dir el meteoròleg Mario Picazo i va afegir que s'acumularien més de 200 litres a Espanya i això ho sabia gràcies al nou mètode de les formigues. Aquest nou mètode es basa en l'observació del comportament de les formigues, traslladant els seus formiguers a zones amb més o menys altura i utilitzant uns o altres materials. Les zones més afectades per aquestes pluges han estat i seran la zona del Mediterrani i la zona del sud d'Espanya, on es podran superar els 100 litres.

Segons el jove "meteoròleg" ja fa setmanes que s'estava parlant sobre aquest canvi de temps, el que va succeir és que l'anticicló que teníem establert a la Península Ibèrica es va moure cap a l'Atlàntic, permetent el pas d'una borrasca a la Península, la qual va afectar les àrees del Mediterrani amb vents humits.

Un altre suposada predicció del jove és que tornaran les nevades per les baixes temperatures.