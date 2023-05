La pluja amb força torna aquest dimarts a la Catalunya central. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de perill per pluja d'intensitat moderada entre les 12 i les 18 hores que afectarà el Bages, l'Anoia, el Solsonès i el Berguedà. Durant les hores prèvies el cel es mantindrà ennuvolat però no hi haurà ruixats previsiblement.

Respecte a les temperatures, tant les mínimes com les màximes seran semblants a les de dilluns. Els valors oscil·laran entre els 13 i els 26 graus a Manresa; els 12 i els 21 a Moià; els 11 i els 26 a Igualada; els 12 i els 22 a Berga; els 10 i els 24 a Solsona; els 8 i els 24 a la Seu d'Urgell i els 7 i els 20 a Puigcerdà.