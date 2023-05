Dimecres, la Catalunya central entrarà per segon dia consecutiu en alerta per xàfecs de perill moderat entre les 12 i les 24 h, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Des del migdia fins a les 18 h, l'avís s'estendrà sobretot pel nord-est i per la depressió central. En el cas de les comarques de cobertura d'aquest diari, la previsió és que els ruixats arribin al Solsonès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès i el Baix Llobregat.

A partir de les 18 h, l'alerta desapareixerà en la gran majoria de comarques de l'àmbit d'aquest diari, però el temporal persistirà al Bages i l'Anoia.

Les pluges de dimarts

El temporal ja va fer acte de presència dimarts a les comarques de cobertura d'aquest diari. La pluja va caure caigut amb força a zones on és necessaria per fer pujar el nivell d'aigua dels pantans. Les precipitacions de dimarts van acumular-se a les capçaleres del Llobregat i el Cardener, afavorint la seva lenta recuperació. Al Berguedà es van acumular fins a 26 l/m2 i, al Solsonès, van arribar als 14,2 l/m2, segons els radars de ClimaMeteoinfo. El temporal es va estendre's a altres punts del territori com l'Anoia, on hi va caure calamarsa i els llamps van provocar tres petits incendis.

Tot i tenir tota la Catalunya central en alerta de perill moderat per pluja la tarda de dimarts, les precipitacions van caure amb més intensitat a les zones d'alta muntanya de la regió. Mentre que a municipis del Bages com Manresa o Sant Vicenç de Castellet no van arribar-se a superar els 2 l/m2, al Berguedà va registrar-se la xifra de precipitació acumulada més alta de la jornada a Catalunya.

Les precipitacions més abundants del dia es van registrar al primer tram del Llobregat. La xifra de pluja acumulada més destacada es va comptabilitzar a Sant Julià de Cerdanyola, on es van arribar als 26 l/m2. A la Pobla de Lillet es van registrar 11,2 l/m2.

La pluja intensa també va tenir un paper rellevant durant la jornada al tram inicial del riu Cardener, on a Sant Llorenç de Morunys van acumular-se 14,2 l/m2 d'aigua.

El temporal també va deixar precipitacions destacables a l'Anoia, on segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Òdena va registrar 9,6 l/m. A Capellades i Vallbona d'Anoia, el xàfec va venir acompanyat de calamarsa.

El vigilant de la XOM de Vallbona d'Anoia ens comenta que el xàfec va acompanyat de calamarsa. Podem veure també la calamarsa a Capellades 👇 pic.twitter.com/qMsYGoS5ae — Meteocat (@meteocat) 30 de mayo de 2023

Pluja en punts estratègics

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) recalcava fa uns dies que davant de l'increment de pluges de les darreres setmanes, les reserves d'aigua dels embassaments estan millorant lentament. Tot i això, per aconseguir que els pantans tornin a omplir-se i es pugui revertir la sequera tal com va passar el 2008, caldria pluja "a les zones de recàrrega dels embassaments", adverteix l'ACA.

Per a recarregar els #embassaments, cal que plogui en els quadres que, de manera aproximada i orientativa, defineixen les zones on la recàrrega dels embassaments sigui efectiva. En aquests punts, les pluges han de ser continuades, persistents i durant diversos dies. pic.twitter.com/5De70vysjU — ACA (@aigua_cat) 26 de mayo de 2023

Per tant, pluges com la d'aquest dimarts, que ha incidit sobretot a la zona de les capçaleres del Llobregat i el Cardener, són vitals. Tot i això, segons l'ACA, és essencial que hi hagi episodis de precipitacions "continuats, persistents i durant diversos dies".