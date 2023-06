Punts de la Cerdanya, el Berguedà i el Solsonès han experimentat un temporal intens aquest dilluns a la tarda. El refugi de Malniu, a Meranges, ha registrat la xifra màxima de precipitació acumulada de la jornada, amb un total de 34.2 l/m2. Aquí, l'aigua ha vingut acompanyada d'una intensa calamarsada.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va emetre una alerta de perill alt per temps violent al Berguedà, l'Alt Urgell, el Solsonès i de perill molt alt a la Cerdanya. El pronòstic s'ha complert, i el temporal ha deixat estampes que recorden a l'hivern en punts com el refugi de Malniu, a la Cerdanya, on la calamarsa s'ha acumulat de forma abundant i ha cobert amb una capa blanca el paisatge.

Segons el mapa d'estacions automàtiques del Meteocat, Malniu és l'indret on s'han registrat els nivells més alts d'aigua acumulada. En total, s'hi han acumulat 34,2 l/m2. De fet, a la Cerdanya el temporal ha estat actiu més d'una ahora i ha estat també acompanyat d'una intensa activitat elèctrica.

La tempesta de la Cerdanya que ja porta activa més d'una hora i s'ha desplaçat cap al sud. Encara va acompanyada d'una intensa activitat elèctrica i ha activat un avís per temps violent. Ha deixat calamarsa via @RefugiMalniu https://t.co/KkpmXzoA8C pic.twitter.com/1fRxlB04Ik — Meteocat (@meteocat) 26 de junio de 2023

Per darrere, els valors més elevats s'han acumulat a les estacions de Guixers (22,4 l/m2); Cadí Nord - Prat d'Aguiló (13,7 l/m2); Das (10,4 l/m2); Gisclareny (10,2 l/m2); Puigcerdà (2 l/m2); el Santuari de Queralt (1,5 l/m2) i Guardiola de Berguedà (1,4 l/m2).

Dimarts, nova alerta

El mal temps no abandonarà les comarques de muntanya aquest dilluns. El Meteocat ha emés una alerta de perill moderat per pluges intenses al Berguedà, el Ripollès, Osona i la Garrotxa. En alguns punts, s'espera que puguin arribar a caure fins a 20 l/m2 en mitja hora.