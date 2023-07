Tot Catalunya, excepte les comarques del Barcelonès, el Maresme i la Vall d’Aran, està en avís per pluges intenses fins a mitjanit, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que ha emès un altre avís per temps violent de perillositat màxima (6/6) al sud de les comarques del Montsià, la Terra Alta i el BaixEbre.

Protecció Civil també ha activat en fase de prealerta el pla Inuncat, l’operatiu especial per a possibles inundacions, després de l’avís del servei meteorològic. Es preveuen pluges que puguin superar els 20 mm en 30 minuts.

⚠️ Prealerta INUNCAT. Es preveuen xàfecs acompanyats de tempesta a gairebé tot el territori fins a la matinada. Possible superació del llindar 20mm/30min pic.twitter.com/77Lgert9L3 — Protecció civil (@emergenciescat) 6 de julio de 2023

Xàfecs al sud

Un núvol de xàfecs en forma de V, indicador d’inestabilitat, ha provocat que el temps sigui violent a la zona de les Terres de l’Ebre a primera hora de la tarda. A la comarca de la Terra Alta i segons dades de les 18 hores, s’han registrat 22,7 mm en 30 minuts a l’estació meteorològica de Batea.

A la zona sud s’ha pogut registrar calamarsa d’un diàmetre superior als dos centímetres, fortes ratxes de vent de 25 m/s, tornados i llampecs.

El servei meteorològic ha emprès recentment una iniciativa per mesurar i analitzar les pedres de calamarsa que s’originen amb les tempestes violentes, que superen els 3 centímetres. Així mateix, han fet una crida a la ciutadania perquè guardin les pedres al congelador per contribuir a l’estudi.

Pluja abans de la calor

Aquest episodi de pluges arriba pocs dies abans de la possible primera onada de calor d’aquest estiu. L’Aemet ha alertat aquest dijous d’aquesta possibilitat per l’arribada d’una calor que superarà rècords de temperatura, assenyalant sobretot a la zona sud d’Espanya, on es podrà arribar als 46 graus.

El període càlid tindrà lloc a finals d’aquesta setmana, en concret a partir a partir de dissabte, quan les temperatures es dispararan.