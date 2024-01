Aquest mes de gener de 2024 està sent insòlit quant a temperatures, ja que estem presenciant un clima molt poc hivernal generalment amb poc fred i poques precipitacions. Les temperatures en tota Espanya estan sent bastant superiors a la mitjana habitual de gener, i aquest dijous no ha estat l'excepció. València ha trencat el rècord de la temperatura màxima durant un mes de gener de tot el continent europeu: les localitats de Calles (els Serrans) i Gavarda (la Ribera Alta) han registrat totes dues 30,7 graus centígrads, segons ha informat la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

A Catalunya, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la temperatura màxima d'aquest dijous ha estat registrada a Anglès (La Selva, Girona) amb 25,4 graus. Però l'augment de les temperatures tocarà sostre entre el dijous i el divendres, amb registres que podrien aconseguir els 22 graus en diverses poblacions. Seguirem amb un ambient humit i amb possibilitat de boira. Confirmat: els 30,7 °C registrats a Calles (els Serrans) i Gavarda (la Ribera Alta) són les temperatures més altes registrades mai en un mes de gener Europa.



— AVAMET (@avamet) 25 de enero de 2024